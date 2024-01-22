ΥΠΕΞ Ιρλανδίας: Το Ισραήλ πρέπει «να λογοδοτήσει» για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας Μίχελ Μάρτιν έκρινε χθες Κυριακή ότι το Ισραήλ «πρέπει να λογοδοτήσει» για τους θανάτους αμάχων στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 25.000, με τα θύματα στη μεγάλη πλειονότητά τους να είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο.

«Το Ισραήλ πρέπει να λογοδοτήσει για αυτό που κάνει», δήλωσε ο κ. Μάρτιν στην ιρλανδική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση RTÉ. «Καταδικάζω τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό της Γάζας. Είναι σοκαριστικός. Είναι φρικιαστικός. Δεν μπορεί επ’ ουδενί να δικαιολογηθεί».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ιρλανδικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της επιφυλακτικής στάσης του Δουβλίνου όσον αφορά την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, με την οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία.

Ο πόλεμος αποτελεί «ήδη αντικείμενο έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) για εγκλήματα πολέμου, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη γενοκτονία», εξήγησε ο κ. Μάρτιν. Σημείωσε ότι η Ιρλανδία διέθεσε επιπρόσθετη χρηματοδότηση τριών εκατομμυρίων ευρώ στο ΔΠΔ για να το διευκολύνει στην έρευνά του.

Η Ιρλανδία θα εξετάσει προσεχώς αν θα συμμετάσχει στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής αφού περάσει το προκαταρκτικό στάδιο, είπε: «κανένας δεν μπορεί να συμμετάσχει αυτή τη στιγμή, ούτε καν η Παλαιστίνη».

Θύμισε πως η Νότια Αφρική κατέθεσε προσφυγή, το Ισραήλ απάντησε και μένει να υπάρξει προκαταρκτική κρίση του ΔΔ.

Σημείωσε παράλληλα ότι η Νότια Αφρική κατά τα άλλα «ζητάει ακριβώς αυτό που επιδιώκουμε και εμείς: άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Πρόσθεσε πως η Ιρλανδία θα ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως στην προσφυγή της Ουκρανίας στο ΔΔ, με την οποία κατηγόρησε τη Ρωσία για γενοκτονία. Ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως ο ίδιος και οι υπηρεσίες του μελετούσαν την υπόθεση για 12 εβδομάδες πριν αποφασίσουν η Ιρλανδία να συμμετάσχει στην προσφυγή. «Θα μελετήσουμε πολύ σοβαρά την υπόθεση», διαβεβαίωσε, αναφερόμενος στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής.

Καθώς όμως το ζήτημα είναι νομικό μπορεί «να χρειαστεί χρόνια για να επιλυθεί (...) στο μεταξύ, πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός».

Θα εξετάσει τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο ΕΕ για «να ασκηθεί πιο ισχυρή πίεση στο Ισραήλ να σταματήσει» αυτή την εβδομάδα, ανέφερε ακόμη.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ιρλανδικής διπλωματίας για την προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο ΔΔ διαφέρουν αισθητά από τη θέση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ αντιδρώντας στην υποβολή της. Είπε πως το Δουβλίνο δεν έχει πρόθεση να συμμετάσχει κι ότι είναι ανάγκη να «είμαστε πολύ προσεκτικοί» όταν το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί αν διαπράττεται γενοκτονία. Συμπληρώνοντας πως «θα αισθανόμουν άβολα να κατηγορήσω το Ισραήλ (...) για γενοκτονία, δεδομένου ότι έξι εκατομμύρια εβραίοι, ο μισός και πλέον πληθυσμός τους στην Ευρώπη, σφαγιάστηκαν» στο Ολοκαύτωμα. «Νομίζω πως πρέπει να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε λέξεις όπως αυτή, εκτός αν είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι είναι οι προσήκουσες», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.