Κοινό σχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα τεθεί υπό συζήτηση στη διάρκεια συνάντησης που θα έχουν σήμερα ο νέος ιρλανδός πρωθυπουργός, Σάιμον Χάρις, και ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.



Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος αναμένεται σήμερα στο Δουβλίνο, είναι ο πρώτος ξένος πρωθυπουργός που θα συναντήσει ο Σάιμον Χάρις μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στους μήνες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η Ισπανία και η Ιρλανδία έχουν αναδειχθεί ως τα πιο φιλοπαλαιστινιακά κράτη μέλη της ΕΕ.

Την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, ο Χάρις είπε ότι κατέστησε σαφή τη θέση της Ιρλανδίας σχετικά με την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επανέλαβε επίσης το επίσημο αίτημά του, που υποβλήθηκε με την Ισπανία πριν από δύο μήνες, για αναθεώρηση της συμφωνίας σύνδεσης Ισραήλ-ΕΕ.

«Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλους τους μοχλούς που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να προστατεύσει τον παλαιστινιακό λαό]», δήλωσε ο Χάρις.

Τα σχόλιά του ήρθαν έπειτα από έντονες επικρίσεις που δέχθηκε από το Ισραήλ επειδή δεν αναφέρθηκε στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα κατά την πρώτη του ομιλία στο ιρλανδικό Κοινοβούλιο.

Ο Χάρις –ο οποίος ορκίστηκε την Τρίτη– έκανε λόγο για «ασυγχώρητες τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», καθώς και για «δυσανάλογη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης».

Όμως το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη, τον επέκρινε επειδή παρέλειψε να αναφερθεί στους ομήρους που κρατούνται από τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

