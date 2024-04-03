Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ είπε σήμερα ότι οι εξηγήσεις που έδωσε το Ισραήλ σχετικά με την επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο επτά εργαζομένων στην ανθρωπιστική οργάνωση World Central Kitchen (WCK) στη Λωρίδα της Γάζας ήταν «ανεπαρκείς» και «απαράδεκτες», ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «ένα τραγικό περιστατικό στο οποίο οι δυνάμεις μας, άθελά τους, έβλαψαν αμάχους», επισημαίνοντας ότι «αυτά συμβαίνουν στον πόλεμο».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κατάρ, ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή, ο ισπανός πρωθυπουργός είπε ότι περίμενε «πολύ πιο λεπτομερείς» εξηγήσεις από τον ισραηλινό ομόλογό του, χαρακτηρίζοντας «ανεπαρκείς» και «απαράδεκτες» αυτές που δόθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

