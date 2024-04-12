Οι επιθέσεις ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της νύχτας στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας προκάλεσαν φωτιά σε μια ενεργειακή εγκατάσταση στην περιοχή Ντνιπροπετρόβσκ την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο στρατός είπε ότι συντρίμμια από drone προκάλεσαν τη φωτιά στην εγκατάσταση, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν να εργάζονται επί τόπου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα από τoν στρατό.

Ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 16 από 17 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έναν τηλεκατευθυνόμενο πύραυλο Kh-59 που χρησιμοποίησε η Ρωσία για την επίθεση στο Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας Telegram οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στην ενεργειακή εγκατάσταση ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να εργάζονται επιτόπου, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς να γνωστοποιήσουν συγκεκριμένα για ποια εγκατάσταση πρόκειται. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Από την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε κρίσιμης σημασίας εγκατάσταση υποδομής και σε επτά ιδιωτικές κατοικίες στην περιφέρεια της Χερσώνας χωρίς να αναφερθούν θύματα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη της Χερσώνας Ολεκσάντρ Προκούντιν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση ή για τη ζημιά.

Στη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η αντιαεροπορική άμυνα απέτρεψε στη διάρκεια της νύκτας σειρά «τρομοκρατικών επιθέσεων», όπως τις χαρακτήρισε, από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τέσσερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ και ένα πάνω από την επίσης ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία.

Χθες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία υποχρεώθηκε να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας εν είδει αντιποίνων για ανάλογες επιθέσεις από το Κίεβο.

«Δυστυχώς, δεχθήκαμε πρόσφατα μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές μας και ήμασταν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε», φέρεται να είπε ο Πούτιν στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο κατά τη συνάντησή τους στη Μόσχα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις εξαπολύθηκαν στο πλαίσιο της εκστρατείας με στόχο την «αποστρατιωτικοποίηση» της Ουκρανίας, καθώς έπληξαν εμμέσως την ουκρανική στρατιωτική βιομηχανία.

