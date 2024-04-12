Η στάθμη του ποταμού Ουράλη στη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ έφθασε τα 11 μέτρα και 29 εκατοστά, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές, από τα 10,87 μέτρα που ήταν μια ημέρα νωρίτερα.

Το Όρενμπουργκ δίνει μάχη με την άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού μεγάλοι ποταμοί σε όλη τη Ρωσία και το Καζακστάν υπερχείλισαν προκαλώντας τις χειρότερες πλημμύρες στις περιοχές αυτές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Εκατοντάδες σπίτια στο Όρενμπουργκ πλημμύρισαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον αντιδήμαρχο Αλεξέι Κουντίνοφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η κατάσταση αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα και τα νερά να αρχίσουν να υποχωρούν σε δύο ημέρες.

Το χωριό Καμίνσκογε, στη ρωσική περιφέρεια Κουργκάν, εκκενώθηκε σήμερα το πρωί αφού η στάθμη του νερού ανέβηκε στη διάρκεια της νύχτας 1,4 μέτρο, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Σούμκοφ.

Το Καμίνσκογε είναι ένας οικισμός κατά μήκος του ποταμού Τομπόλ, ο οποίος διαρρέει επίσης την περιφερειακή πρωτεύουσα Κουργκάν, μια πόλη 300.000 κατοίκων. Ο Σούμκοφ δήλωσε ότι η Κουργκάν μπορεί να κατακλυσθεί από τα νερά μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι το νερό της πλημμύρας θα απλωθεί και ότι το έδαφος θα απορροφήσει όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο κυβερνήτης προσθέτοντας ότι ένα φράγμα ενισχύεται στην Κουργκάν.

Στο Καζακστάν, το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης ανακοίνωσε ότι σχεδόν 100.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους εξαιτίας των πλημμυρών.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να ισχύει σε οκτώ από τις 17 επαρχίες του Καζακστάν, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

