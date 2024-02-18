Λογαριασμός
Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίες στις άγριες συμπλοκές στη Χάγη μεταξύ πολιτών από την Ερυθραία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, περίπου 25.000 υπήκοοι της Ερυθραίας ζουν στην Ολλανδία

Άγριες συμπλοκές στη Χάγη μεταξύ πολιτών από την Ερυθραία - Τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί

Τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα νωρίς το πρωί, κατά τη διάρκεια συμπλοκών στη Χάγη μεταξύ αντίπαλων ομάδων πολιτών από την Ερυθραία, οι οποίες πυρπόλησαν περιπολικά και πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής του νόμου, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Μονάδες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας έριξαν δακρυγόνα εναντίον των συμμετεχόντων στα επεισόδια, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν ομάδες υποστηρικτών ή πολεμίων της κυβέρνησης της Ερυθραίας, που συμμετείχε σε μια συνάντηση στη Χάγη.

«Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, πέτρες, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εκτοξεύτηκαν εναντίον των αστυνομικών και των πυροσβεστών. Ορισμένοι από τους ταραξίες είχαν μαζί τους όπλα για να χτυπήσουν το πλήθος», ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυρπολήθηκαν δύο περιπολικά κι ένα τουριστικό λεωφορείο.

Κατά τη διάρκεια των ταραχών, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στο χέρι, ένας άλλος στα δόντια και έναν τέταρτο τον χτύπησε ένα περιπολικό μέσα στη σύγχυση που επικρατούσε.

«Οι συνάδελφοί μας βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ έντονα και σοβαρά επεισόδια βίας», είπε η Μαριέλ φαν Φούλπεν, επικεφαλής της αστυνομίας.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και απηύθυνε έκκληση σε αυτόπτες μάρτυρες να προσέλθουν να καταθέσουν και σε όσους τυχόν τράβηξαν βίντεο από τα επεισόδια να τα προσκομίσουν στις αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η βία που ασκήθηκε σε βάρος των αστυνομικών και του εξοπλισμού τους είναι σοκαριστική και απαράδεκτη», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Γιαν φαν Ζάνεν.

Ο ηγέτης της ακροδεξιάς, που τάσσεται κατά της μετανάστευσης, Χέερτ Βίλντερς, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από τα επεισόδια με μια λεζάντα γραμμένη σε κεφαλαία γράμματα: «Συλλάβετε και απελάστε».

«Γιατί στους μισούς από τον κόσμο επιτρέπεται να έρθουν εδώ για να καταστρέψουν τη χώρα μας, να συγκρουστούν μεταξύ τους, να πετάξουν πέτρες εναντίον της αστυνομίας και να πυρπολήσουν περιπολικά;» έγραψε κατόπιν στο Χ.

«Απλώς τους αφήνεις όλους να μπουν και μετά φεύγεις από τη χώρα σου έτσι...», σχολίασε αργότερα. 

«Θέλω να γίνω ο πρωθυπουργός που θα βάλει επιτέλους τάξη σε όλο αυτό», συμπλήρωσε ο Βίλντερς, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του Νοεμβρίου, όμως δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού.

Περίπου 25.000 υπήκοοι της Ερυθραίας ζουν στην Ολλανδία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Χάγη συμπλοκή τραυματίες αστυνομικοί
