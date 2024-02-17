Η Ουγγαρία μπλόκαρε την έκδοση κοινής έκκλησης της ΕΕ προς το Ισραήλ να μην εισβάλει στη Ράφα

Η Ουγγαρία μπλόκαρε την έκδοση μιας κοινής έκκλησης της ΕΕ προς την ισραηλινή κυβέρνηση να μην εξαπολύσει ευρεία χερσαία επίθεση στη Ράφα, ανέφεραν πολλοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ άσκησε πιέσεις για την έκδοση μιας τέτοιας κοινής έκκλησης στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια και τόνισε ότι ελπίζει να επιτευχθεί ομοφωνία για να παροτρυνθεί «επίσημα» το Ισραήλ να μην εισβάλει σε αυτή τη νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας.

Αντ' αυτού, ο Μπορέλ εξέδωσε μια δική του ανακοίνωση ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, καλώντας την «ισραηλινή κυβέρνηση να μην αναλάβει στρατιωτική δράση στη Ράφα που θα επιδεινώσει μια ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση».

Η Ράφα αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους εκτοπισμένους από άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γερμανίας, έχουν εκφράσει φόβους ότι μια χερσαία εισβολή θα μπορούσε να επιδεινώσει δραματικά την ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αν δεν συνεχιστεί η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, ο ισραηλινός στρατός θα «χάσει τον πόλεμο» κατά της Χαμάς και διαμήνυσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την επιχείρησή του στη Ράφα ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα για την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

