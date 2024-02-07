Ψήφισμα με το οποίο επιχειρεί να μπλοκάρει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F16 και οπλικό εξοπλισμό στην Τουρκία έφερε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ειδικότερα, το ψήφισμα (joint resolution) αναγνώσθηκε δύο φορές και διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο ζητώντας να εγκριθεί η πώληση των F-16 στην Τουρκία.



