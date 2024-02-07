Eπικεφαλής ΔΟΑΕ : O πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχει αρκετό νερό ψύξης

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, επισκέφθηκε τον υπό ρωσική κατοχή πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία και είπε πως υπάρχουν αρκετά φρεάτια στο σημείο για να εφοδιάζουν τις εγκαταστάσεις ψύξης, όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency -- IAEA) εγκατέστησε μια νέα ομάδα παρατηρητών που σταθμεύουν εκ περιτροπής μόνιμα στη Ζαπορίζια, ανέφεραν τα πρακτορεία.

Η Ρωσία πήρε τον έλεγχο του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης αφού εξαπέλυσε πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι έξι πυρηνικοί αντιδραστήρες του είναι τώρα ανενεργοί.

Η Ουκρανία δήλωσε πέρυσι ότι φοβάται πως ο σταθμός μπορεί να αντιμετωπίσει έλλειψη νερού επειδή η Ρωσία άφησε να βγει νερό από δεξαμενή που τον τροφοδοτεί, κάτι που αποτελεί κίνδυνο ακόμη κι αν οι αντιδραστήρες είναι κλειστοί.

Οι πυρηνικοί σταθμοί χρειάζονται αρκετό νερό προκειμένου να ψύχουν τους αντιδραστήρες τους και να αποτραπεί μια πυρηνική κατάρρευση.

Ο Γκρόσι είπε πως υπάρχει αρκετό νερό για να γίνει αυτό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

"Επισκεφθήκαμε αυτό που είναι σημαντικό για μένα -- τις εγκαταστάσεις ψύξης. Και διασφαλίσαμε πως τα φρεάτια που έχουν τοποθετηθεί επαρκούν για να παρέχουν νερό σε αυτές τις εγκαταστάσεις", είπε ο Γκρόσι σύμφωνα με το TASS.

Ο Γκρόσι συνοδευόταν στην επίσκεψή του από Ρώσους στρατιώτες που κατέλαβαν την περιοχή στη νοτιοανατολική Ουκρανία όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός λίγο μετά την εισβολή του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

