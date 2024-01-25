Επιστολή στο Κογκρέσο έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζητώντας την έγκριση πώλησης των F-16 στην Τουρκία.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως δεν πρόκειται για επίσημη επιστολή, αλλά για συμβουλευτική.

«Τώρα η Ουάσινγκτον θα περιμένει το επίσημο έγγραφο της αποδοχής της έγκρισης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο ανταποκριτής του CNN Turk στην Ουάσινγκτον Γιουνους Πακσόι ανέφερε: «Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως ο προεδρος των ΗΠΑ έχει γράψει μια επιστολή στην οποία συμβουλεύει το Κογκρέσο να εγκρίνει την έγκριση της πώλησης (των F-16). Δεν είναι επίσημο αίτημα. Στα ηγετικά μέλη του Κογκρέσου εστάλη μια επιστολή που τους καλεί να πουληθούν τα F-16 στην Τουρκία.

Ο Αχμέτ Χακάν, διευθυντής της εφημερίδας Hurriyet, ρώτησε: «Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτό είναι το πρώτο βήμα που περιμέναμε;»

Ο Πακσόι απάντησε: «Nαι αυτό είναι. Για τη δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Όμως το Κογκρέσο περιμένει το επίσημο αίτημα. Καθώς αν σταλεί το αίτημα με επίσημη επιστολή για να ξεκινήσει η διαδικασία των 15 ημερών για την πώληση. Αυτή η επιστολή ήταν το βήμα καλής θέλησης των ΗΠΑ που αναφέρει ᾽Ἀφού εσείς εγκρίνατε τη Σουηδία, κι εγώ στέλνω επιστολή στο Κογκρέσο και τους λεω κύριοι ας το εγκρίνουμε αυτό.

Η διαδικασία είναι αυτή. Η Τουρκία ενέκρινε τη Σουηδία, ο Μπάιντεν έστειλε επιστολή , η Τουρκία θα παραδώσει τα επίσημα έγγραφα της αποδοχής και ο Λευκός Οίκος θα στείλει το επίσημο αίτημα».

Ανησυχία για την υπεροχή στο Αιγαίο

«Η Ελλάδα θα πάρει τα F-35, θα χάσουμε την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο;»

Επίθεση της τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση Ερντογάν

«Χάσαμε τα F-35 επειδή θέλατε S-400. Τώρα θα τα πάρουν οι Έλληνες»

Oγούζ Κααν Σαλιτζι, βουλευτής του Ρεππουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Πού είναι τα F-35; Δεν υπάρχουν! Πού είναι τα χρήματα; Στις HΠΑ! Πού είναι οι S-400; Στις αποθήκες! Πού είναι τα χρήματα αυτών; Στη Ρωσία! Πού είναι τα F-16; Θα έρθουν αν αξιώσει ο Θεός!

» Η Ελλάδα θα έχει F-35, ενώ εμείς θα έχουμε F-16, που σημαίνει την απώλεια της αεροπορικής υπεροχής στο Αιγαίο. Αυτή είναι η ουσία της κουβέντας για τη 'διπλωματική επιτυχία', αλλά σας έχουμε μια συμβουλή. Έχετε ᾽᾽εξαπατηθεί᾽᾽ πολλές φορές μέχρι τώρα, μην εξαπατηθείτε άλλη μια φορά, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρετε τα F- 16. Σας έχουν υποσχεθεί πολλές φορές οι ΗΠΑ στο παρελθόν και κόλλησε στη Γερουσία και τώρα η Αμερική μπαίνει σε προεκλογική περίοδο. Μετά απο τόσες κωλοτούμπες σας, αν οι ΗΠΑ σας εμποδίσουν κι αν μετά τα F-35 δεν καταφέρετε να φέρετε και τα F-16 να μην έρθετε στο Κοινοβούλιο καθώς δεν θα έχετε δύναμη να αντιμετωπίσετε τον λαό».

Τούρκοι αναλυτές: «Το να έχουν οι Έλληνες περισσότερα F-16 δεν είναι πρόβλημα επιβίωσης για την Τουρκία»

«Είχαμε αποσυρθεί μέχρι την Άγκυρα και μετά τους ρίξαμε στη Σμύρνη»

Ο στρατιωτικός αναλυτής Γιουσούφ Αλαμπαρντα ανέφερε: «Ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και οι δυσκολίες που προκαλούν οι ΗΠΑ με την δικαιολογία του Κογκρέσου ίσως είναι παράγοντας απειλής αλλά δεν είναι πρόβλημα επιβίωσης. Αυτός ο λαός αποσύρθηκε μέχρι και την περιοχή Πολάτλι αλλά μετά τους έριξε (στη θάλασσα) στη Σμύρνη. Θα είναι λάθος να λέμε πως 'η Ελλάδα έχει περισσότερα F-16 όπως να λέμε οι Έλληνες έχουν 10 F-16 εμείς 8 και είναι πρόβλημα επιβίωσης' καθώς αυτή η λογική το πεδίο μάχης το μετατρέπει σε ένα απλό πεδίο λογιστικής».

Υποδοχή του προέδρου του Ιράν στην Τουρκία - Ο Ερντογάν τόνισε πως θα συνεχιστούν οι σχέσεις.

Ο πρόεδρος του Ιράν δεν έκανε χειραψία με την πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας.

Δείτε βίντεο:

