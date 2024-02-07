Μεγάλο μέρος των Ιταλών αγροτών που παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων, συγκεντρώνονται τις ώρες αυτές σε διάφορα σημεία της χώρας, με προορισμό την ιταλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, αναμένεται να φτάσουν κοντά στην Ρώμη μέσα στην αυριανή ημέρα και, αν τους δοθεί η σχετική άδεια, να προχωρήσουν σε διαδήλωση στην Αιώνια Πόλη, την Παρασκευή.

«Οι μέχρι τώρα συναντήσεις με τους υπεύθυνους της αστυνομίας και της νομαρχίας ήταν θετικές. Θέλουμε να διαδηλώσουμε κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής και ζητάμε την στήριξη της κυβέρνησης Μελόνι. Δεν πρέπει να ευνοούνται οι πολυεθνικές, σε βάρος της παραγωγής μας», δήλωσαν εκπρόσωποι των διαδηλωτών.

Αναμένεται να εξακριβωθεί αν, η κινητοποίηση στην ιταλική πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί ως πορεία στην οποία οι αγρότες θα πάρουν μέρος με τα τρακτέρ και τα φορτηγά τους, ή χωρίς.

«Η Ρώμη -όπου θα διαδηλώσουμε- είναι ο μεγαλύτερος δήμος της Ευρώπης, σε ό,τι αφορά την αγροτική παραγωγή. Οι εκκλήσεις μας δεν πρέπει να αγνοηθούν, αρχίζοντας από την ανάγκη να εγκριθεί, αλλά και να διατηρηθεί, σειρά φοροαπαλλαγών», προσθέτουν οι Ιταλοί αγρότες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

