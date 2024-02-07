Τουλάχιστον 6 νεκροί σε κατολίσθηση στην Γεωργία

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις παραμένουν αγνοούμενοι, έπειτα από την κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στη δυτική Γεωργία, σύμφωνα με τον απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

«Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σε έξι», ανακοίνωσαν οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της Γεωργίας, προσθέτοντας πως «έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων».

Ένας προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο δημοσίευσαν νωρίτερα οι αρχές, έκανε λόγο για 4 νεκρούς και πέντε αγνοούμενους.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο χωριό Νεργκούτι, σε απόσταση περίπου 170 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα Τυφλίδα.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη της για την τραγική απώλεια ανθρωπίνων ζωών από αυτήν τη φυσική καταστροφή».

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και ελπίζω οι άνθρωποι που αγνοούνται να βρεθούν σύντομα», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

