Ο Πύργος του Άιφελ, ένα από τα διασημότερα τουριστικά αξιοθέατα παγκοσμίως, έκλεισε σήμερα εξαιτίας της απεργίας του προσωπικού του, όπως είπαν συνδικάτα στο AFP.

Η απεργία, η οποία προκηρύχθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική διαχείριση του τοπόσημου αυτού της γαλλικής πρωτεύουσας, ενδεχομένως να παραταθεί, όπως είπαν.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πύργου, η SETE, ανέφερε στην ιστοσελίδα της ότι "σήμερα θα επηρεαστούν οι επισκέψεις στο μνημείο" και συμβούλευσε όσους είχαν εισιτήρια να ελέγχουν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της προτού μεταβούν εκεί ή να αναβάλουν την επίσκεψή τους.

Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων κλήθηκαν να ελέγξουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία για περισσότερες πληροφορίες.

Η σημερινή απεργία στον Πύργο του Άιφελ είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες για τον ίδιο λόγο.

Τα συνδικάτα έχουν επικρίνει την SETE για το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο --όπως υποστηρίζουν-- βασίζεται σε υπερβολική εκτίμηση του αριθμού μελλοντικών επισκεπτών, ενώ υποτιμά τα λειτουργικά κόστη.

Ο Πύργος του Άιφελ, το διασημότερο αξιοθέατο του Παρισιού, προσελκύει σχεδόν επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων είναι ξένοι τουρίστες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε δραματικά εξαιτίας του κλεισίματος χώρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών, αλλά ανέκαμψε και απέφερε έσοδα 5,9 εκατομμυρίων το 2022.

Ο αριθμός των επισκεπτών στο Παρίσι αναμένεται να αυξηθεί δραματικά αυτό το καλοκαίρι καθώς η γαλλική πρωτεύουσα φιλοξενεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα CGT και FO έκαναν έκκληση στην πόλη του Παρισιού "να είναι λογική με τις οικονομικές της απαιτήσεις για να εξασφαλίσει την επιβίωση του μνημείου και της εταιρείας που το διαχειρίζεται".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

