Τουλάχιστον 29.092 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 69.028 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 107 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 145 τραυματίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο.

Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»

Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και επιβάλλει πολιτική απαρτχάιντ σε βάρος των Παλαιστινίων επί χρόνια, δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ρίαντ αλ Μάλικι κατά την έναρξη μιας εβδομάδας ακροάσεων για την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

"Το να επιτρέπεται αυτό να συνεχίζεται είναι απαράδεκτο", είπε ο αλ Μάλικι. "Είναι ηθική και νομική υποχρέωση να οδηγηθεί σε ένα γρήγορο τέλος", είπε.

"Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται αποικιοκρατία και απαρτχάιντ" και "ορισμένοι [μπορεί να] εξοργίζονται με αυτά τα λόγια αλλά πρέπει να εξοργίζονται με την πραγματικότητα που είναι η δική μας", είπε ακόμη ο Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

