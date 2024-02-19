Τουλάχιστον 29.092 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 69.028 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.
Τις τελευταίες 24 ώρες, 107 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 145 τραυματίστηκαν, ανέφερε το υπουργείο.
Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»
Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα και επιβάλλει πολιτική απαρτχάιντ σε βάρος των Παλαιστινίων επί χρόνια, δήλωσε σήμερα ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ρίαντ αλ Μάλικι κατά την έναρξη μιας εβδομάδας ακροάσεων για την ισραηλινή κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.
"Το να επιτρέπεται αυτό να συνεχίζεται είναι απαράδεκτο", είπε ο αλ Μάλικι. "Είναι ηθική και νομική υποχρέωση να οδηγηθεί σε ένα γρήγορο τέλος", είπε.
"Οι Παλαιστίνιοι υφίστανται αποικιοκρατία και απαρτχάιντ" και "ορισμένοι [μπορεί να] εξοργίζονται με αυτά τα λόγια αλλά πρέπει να εξοργίζονται με την πραγματικότητα που είναι η δική μας", είπε ακόμη ο Παλαιστίνιος ΥΠΕΞ.
