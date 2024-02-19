Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι υποστήριξε τη Δευτέρα ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης δηλητηριάστηκε με τον νευροπαραλυτικό παράγοντα Novichok, και πως η Ρωσία κρύβει τη σορό του για τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του.

Η Γιούλια Ναβάλναγια κατηγόρησε τις ρωσικές αρχές ότι έκρυψαν τη σορό του, γιατί περιμένουν πρώτα να εξαφανιστούν από το σώμα του τα ίχνη του Novichok προκειμένου να την παραδώσουν.

Ορκίστηκε επίσης να κατονομάσει τους δολοφόνους του και να συνεχίζει το έργο του. «Ξέρω γιατί έδωσε την εντολή δολοφονίας ο Πούτιν» είπε.

«Σκοτώνοντας τον Αλεξέι, ο Πούτιν σκότωσε τον μισό εαυτό μου, τη μισή καρδιά μου και τη μισή ψυχή μου», συνέχισε. «Αλλά εξακολουθώ να έχω το άλλο μισό και αυτό μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι, θα συνεχίσω να πολεμάω για τη χώρα μας».

Ο Ναβάλνι, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος από τους πολιτικούς αντιπάλους του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε φυλακιστεί από τότε που επέστρεψε στη Μόσχα μετά την ανάρρωσή του στη Γερμανία από δηλητηρίαση από τον νευροπαραλυτικό παράγοντα το 2021.



Πέθανε σε μια σωφρονιστική αποικία του αρκτικού κύκλου την Παρασκευή, με τις ρωσικές αρχές να αναφέρουν ότι κατέρρευσε αφού έκανε μια βόλτα.

Μια αυτοκινητοπομπή, που εικάζεται ότι μετέφερε τη σορό του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης από τη σωφρονιστική αποικία όπου κρατούνταν εκτίοντας ποινή 19 ετών κάθειρξης, καταγράφηκε σε βίντεο.

Ένα βαν που πιστεύεται ότι μετέφερε το πτώμα εθεάθη τη νύχτα, Παρασκευή 16 προς Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, με τη συνοδεία οχημάτων της φυλακής και δύο περιπολικών της αστυνομίας.

Ένα αυτοκίνητο της αυτοκινητοπομπής διακρίνεται χωρίς σήμανση - πιθανώς όχημα της υπηρεσίας ασφαλείας της διαβόητης FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, 69 ετών, και ο δικηγόρος του έφτασαν στη φυλακή το πρωί του Σαββάτου ζητώντας τη σορό, αλλά χωρίς τύχη.

Η ομάδα του αντιφρονούντος το πρωί ανακοίνωσε ότι η Λιουντμίλα δεν έχει πρόσβαση στη σορό γιου της, τρεις ημέρες αφότου πέθανε, επειδή η έρευνα για τον θάνατό του «έχει παραταθεί».

«Δεν είναι γνωστό πόσο θα συνεχιστεί (η έρευνα). Η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη» ήταν ο ισχυρισμός των ρωσικών αρχών.

«Λένε ψέματα, παίζουν για τον χρόνο και δεν το κρύβουν καν», σχολίασε η εκπρόσωπος του Αλεξέι Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, στο X.

Από πλευράς του, ο Ιβαν Ζντάνοφ, επικεφαλής της εκστρατείας του κατά της διαφθοράς, χαρακτήρισε τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές «ανήθικους ψεύτες και λακέδες» του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο για να κρύψουν στοιχεία για τη δολοφονία του Ναβάλνι.

Η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα, έφτασε ήδη από το Σάββατο στη σωφρονιστική αποικία.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή, αφού, σύμφωνα με τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές, «ένιωσε αδιαθεσία» έπειτα από περίπατο.

Πηγή: skai.gr

