Το Μιλάνο είναι η τρίτη πόλη στον κόσμο με υψηλότερο δείκτη ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τον ελβετικό ιστότοπο IQAir, ο οποίος ειδικεύεται στην καταγραφή της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Τα στοιχεία αφορούν την χθεσινή ημέρα και βασίζονται στον δείκτη ποιότητας της ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Us Aqi.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτές, μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα από το Μιλάνο αντιμετωπίζουν η Ντάκα στο Μπανγκλαντές και η Λαχόρη στο Πακιστάν. Κάθε μέρα οι μετρήσεις ανανεώνονται με νέα αξιολόγηση.

Ο ιταλικός Τύπος υπογραμμίζει ότι, βάσει των μετρήσεων αυτών, η ποιότητα του αέρα στο Μιλάνο θεωρείται ανθυγιεινή και ότι μέρος των προβλημάτων οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, στις λιγοστές βροχοπτώσεις, αλλά και στην θέρμανση των κατοικιών.

Σύμφωνα με τον ελβετικό ιστότοπο, οι κάτοικοι της ιταλικής συμπρωτεύουσας τις ημέρες αυτές θα πρέπει να αποφεύγουν την σωματική άσκηση σε ανοικτούς χώρους και να κρατούν κλειστά τα παράθυρα σπιτιών και γραφείων.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, ο Μπέπε Σάλα, σχολίασε την είδηση τονίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά «δημοσιοποιήθηκαν από ιδιωτικό φορέα, ο οποίος δεν έχει επίσημο χαρακτήρα» και «αρνήθηκε να σχολιάσει ειδήσεις που θεωρεί ότι δεν υφίστανται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

