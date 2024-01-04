Κινητοποίηση των Αρχών λόγω υπερχείλισης ποταμού και πολλών πλημμυρών στην Αγγλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συναγερμό έχει σημάνει στις τοπικές αρχές της κομητείας του Νότιγχαμσιρ στην κεντρική Αγγλία η υπερχείλιση του ποταμού Τρεντ λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που συνεχίστηκαν σήμερα.

Το τοπικό συμβούλιο της κομητείας κήρυξε «μείζον περιστατικό», που σημαίνει ότι απαιτείται η συντονισμένη δράση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για να προστατευθούν ζωές και περιουσίες.

Οι κάτοικοι των περιοχών με το υψηλότερο ρίσκο πλημμύρας καλούνται να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που απαιτηθεί εκκένωση των κατοικιών τους.

Ήδη έχουν εκκενωθεί έξι σπίτια με ηλικιωμένους ενοίκους.

Καλούνται επίσης οι πολίτες να μην κάνουν μη αναγκαίες μετακινήσεις, καθώς ήδη κεντρικές οδικές αρτηρίες της κομητείας έχουν κλείσει λόγω υδάτων.

Πλημμύρες αναφέρονται και σε πολλές άλλες περιοχές της νότιας και κεντρικής Αγγλίας, όπου το ήδη κορεσμένο έδαφος δέχεται περισσότερη βροχή από το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σε ισχύ εξακολουθεί να είναι κίτρινη προειδοποίηση για βροχοπτώσεις, η οποία καλύπτει όλη τη νότια Αγγλία, από τη δυτική μέχρι την ανατολική άκρη. Σε ισχύ παραμένουν επίσης το απόγευμα της Πέμπτης σχεδόν 600 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες σε Αγγλία και Ουαλία. Κι άλλα ποτάμια και παραπόταμοι πλην του Τρεντ έχουν αυξημένη στάθμη δημιουργώντας ανησυχίες.

Σιδηροδρομικές εταιρείες στις περιοχές που πλήττονται από τις βροχές έχουν καλέσει τους εργαζόμενους να φύγουν νωρίτερα απόψε από τα γραφεία τους για να αποφύγουν προβλήματα.

Στη νήσο Τζέρσεϊ στη Θάλασσα της Μάγχης εξάλλου υπάρχει παράλληλη κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρότατους ανέμους με τους κατοίκους να καλούνται με έμφαση να αποφεύγουν οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα.

