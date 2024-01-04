Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει «έκτακτα μέτρα» για το βόρειο τμήμα της χώρας, το οποίο επλήγη από ένα νέο κύμα καταστροφικών πλημμύρων, έπειτα από εκείνο του Νοεμβρίου.

Η στάθμη των υδάτων άρχισε να υποχωρεί, ωστόσο πολλές κοινότητες παραμένουν ακόμη κάτω από το νερό. Στις Αρδέννες (βορειοανατολικά), οι πυροσβέστες διέσωσαν σήμερα το πρωί μια οδηγό, η οποία είχε παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο.

Ένα τμήμα της Γαλλίας επλήγη την Τρίτη και την Τετάρτη από ισχυρές βροχοπτώσεις και ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του χθες, όταν το όχημά του παρασύρθηκε από τα λασπόνερα, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι πλημμύρες έπληξαν κυρίως το διαμέρισμα του Πα ντε Καλέ (βόρεια), που τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, αλλά επίσης και άλλα γειτονικά διαμερίσματα.

Στον ποταμό Αά η στάθμη των υδάτων έφθασε στο υψηλότερο σημείο συναγερμού «νωρίς χθες τη νύχτα», σύμφωνα με τον οργανισμό επιτήρησης Vigicrues.

«Η πτώση της στάθμης των υδάτων ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη», όμως οι νέες βροχοπτώσεις που αναμένονται σήμερα «θα μπορούσαν να… επιβραδύνουν την πτώση» αυτή.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο Πα ντε Καλέ, ο υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Κριστόφ Μπεσού υποσχέθηκε τη λήψη «έκτακτων μέτρων» λόγω της «έκτακτης κατάστασης».

Ο ίδιος ανέφερε το ενδεχόμενο να μην ζητηθεί η κατάθεση νέου αιτήματος προκειμένου να ταξινομηθούν οι κοινότητες ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, καθώς «θεωρείται πως πρόκειται για το ίδιο επεισόδιο που συνεχίζεται». Αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας αφορά 169 κοινότητες έναντι 282 τον Νοέμβριο.

Πέραν του έκτακτου ταμείου ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ η συγκρότηση του οποίου ανακοινώθηκε έπειτα από τις πλημμύρες ρεκόρ, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό 4 ανθρώπων και σημαντικές ζημιές τον Νοέμβριο, «προφανώς θα αυξήσουμε το ύψος της στήριξής μας», πρόσθεσε.

Σπίτια απομονωμένα

Στο Τερουάν, μια κοινότητα 1.200 κατοίκων που κατέκλυσαν τα λασπόνερα για δεύτερη φορά, το γυμνάσιο πλημμύρισε και στη γειτονική κοινότητα Αρκ το κέντρο της πόλης βυθίστηκε κάτω από το νερό, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κάποιες φορές με τη βοήθεια των πυροσβεστών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή με βάρκες ή ακόμα και με τρακτέρ που οδηγούσαν γείτονες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις πλημμύρες, που μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ, καθώς σαρώνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τις ίδιες συνοικίες.

«Χρειάζονται έργα τώρα», δήλωσε ο πρόεδρος του διαμερίσματος Ξαβιέ Μπερτράν (δεξιά), ζητώντας από τους αρμόδιους υπουργούς να επιταχύνουν τη λήψη αποφάσεων.

Σε εικόνες που καταγράφθηκαν από ψηλά στο Αρκ διακρίνονται δρόμοι και κήποι να έχουν πλημμυρίσει σε τεράστιες εκτάσεις, όπου τα σπίτια έχουν απομονωθεί λόγω των λασπόνερων.

Στο Πα ντε Καλέ, 500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και 2000 κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, έγινε σήμερα γνωστό από τον περιφερειάρχη Ζακ Μπιγιάν.

Κακοκαιρία έπληξε και το γειτονικό Βέλγιο, όπου περίπου 40 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην επαρχία της Αμβέρσας χθες από έναν ανεμοστρόβιλο, ο οποίος ξήλωσε στέγες χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

