WHO YA GONNA CALL? Ο Σκότι Πίπεν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι βέβαια οι μόνες διασημότητες εξ Αμερικής που βρίσκονται στο Βερολίνο για το Final Four.



Ο δημοφιλής ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ (Ghostbusters μεταξύ άλλων) βρέθηκε στην Uber Arena, παρακολούθησε με ενδιαφέρον τον αγώνα Παναθηναϊκού - Φενερμπαχτσέ, και όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζος Μπετ, όταν ρωτήθηκε από το σάιτ Ball in Europe ποια ομάδα υποστηρίζει είπε… Panathinaikos Mono!



Bill Murray just became a PANATHINAIKOS fan!



My friend Emmet (@ballineurope) asked Bill Murray before the game: HEY! WHO YA GONNA CALL?



🗣️ PANATHINAIKOS MONO!#paobc ☘️ pic.twitter.com/RRmTGLU2mI May 24, 2024

Πηγή: skai.gr

