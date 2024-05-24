Λογαριασμός
WHO YA GONNA CALL? Παναθηναϊκό στηρίζει ο «Ghostbuster» Bill Murray που βρίσκεται στο Βερολίνο - Η επική δήλωσή του

Ο δημοφιλής ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ (Ghostbusters μεταξύ άλλων) βρέθηκε στην Uber Arena και παρακολούθησε με ενδιαφέρον τον αγώνα Παναθηναϊκού - Φενερμπαχτσέ

Μπιλ Μάρεϊ

WHO YA GONNA CALL? Ο Σκότι Πίπεν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι βέβαια οι μόνες διασημότητες εξ Αμερικής που βρίσκονται στο Βερολίνο για το Final Four. 

Ο δημοφιλής ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ (Ghostbusters μεταξύ άλλων) βρέθηκε στην Uber Arena, παρακολούθησε με ενδιαφέρον τον αγώνα Παναθηναϊκού - Φενερμπαχτσέ, και όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τζος Μπετ, όταν ρωτήθηκε από το σάιτ Ball in Europe ποια ομάδα υποστηρίζει είπε… Panathinaikos Mono! 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Final 4 Βερολίνο
