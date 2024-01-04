Ουκρανία: Το Κίεβο λέει ότι έπληξε σήμερα ρωσική στρατιωτική μονάδα στην Κριμαία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι η πολεμική της αεροπορία πραγματοποίησε πλήγμα σε ρωσικό διοικητήριο κοντά στην κατεχόμενη πόλη της Σεβαστούπολης, σε απόσταση άνω των 200 χιλιομέτρων από το έδαφος που ελέγχεται από το Κίεβο, και επίσης έπληξε μια στρατιωτική μονάδα σε ξεχωριστό πλήγμα στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολετστσούκ δημοσίευσε ένα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram που δείχνει καπνό να υψώνεται από έκρηξη κοντά στη Σεβαστούπολη, ένα λιμάνι της Κριμαίας που χρησιμεύει ως κύριο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

«Ευχαριστώ τους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας και όλους όσοι σχεδίασαν την επιχείρηση για μια εξαίσια πολεμική δουλειά», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram, αναφερόμενος σε στιγμιότυπο από τοπικό μέσο ενημέρωσης που μετέδωσε ότι η μονάδα δέχθηκε επίθεση.

Δημοσίευσε επίσης ένα στιγμιότυπο από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έλεγε ότι ρωσική στρατιωτική βάση στην πόλη Γιεβπατόρια δέχθηκε ένα πλήγμα.

Ο Μιχαήλ Ραζνοζάγιεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, περιέγραψε την επίθεση ως «την πιο μαζική των τελευταίων χρόνων».

Ένας άνθρωπος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο καθώς τραυματίσθηκε από ένα κομμάτι θραύσματος που έπεσε σε ένα σπίτι, έγραψε στο Telegram.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του απέτρεψαν μια ουκρανική επίθεση, καταστρέφοντας 10 εισερχόμενους πυραύλους πάνω από τη χερσόνησο.

Το Τμήμα Στρατηγικών Επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δήλωσε ότι ένα ρωσικό διοικητήριο επλήγη στις 15:00 ώρα Ελλάδας κοντά στη Σεβαστούπολη.

Πηγή: skai.gr

