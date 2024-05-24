Τη Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στο Final 4 του Βερολίνου, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον τελικό της Euroleague, όπου τους περιμένει ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επι της Φενερμπαχτσέ.
Δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του μεγάλου αγώνα.
Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Κάνααν, Γουίλιαμς Γκος, Μήτρου Λονγκ, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Πετρούσεφ, Φαλ, Μιλουτίνοφ, Ράιτ.
Πηγή: sport-fm.gr
