Γεωργιάδης: Nέο μέτρο για την ελάφρυνση του clawback

Η ελάφρυνση του clawback, μονοπώλησε το χαιρετισμό του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στην εκδήλωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακοί γιατροί στην Περιφέρεια -1.400 διαγνωστικά κέντρα- συνεχίζουν για τρίτη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις τους με κύριο αίτημα την κατάργηση του clawback.

Ο υπουργός επικεντρώθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τον περιορισμό του clawback των διαγνωστικών κέντρων και εργαστηριακών γιατρών, το οποίο όπως είπε έχει εκτοξευθεί από 7% πριν 10 χρόνια, σε μερικές περιπτώσεις και πάνω από 40%, κάτι που εκτός από τις επιπτώσεις στους παρόχους αυξάνει και τον προϋπολογισμό.

Μίλησε για την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δραστικό έλεγχο σε περιπτώσεις προκλητής ζήτησης και για ψηφιακή μορφή σε όλες τις εξετάσεις από 1η Ιουνίου.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι η ΗΔΙΚΑ θα κλειδώνει αυτόματα στο πρόγραμμα «Σ. Δοξιάδης» όλες τις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου που συνταγογραφούν οι γιατροί και οι οποίες θα εξαιρούνται από το clawback. Το μέτρο συζητήθηκε προσφάτως με το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ, με στόχο να ελαφρυνθεί το clawback.

Γ. Πατούλης: εθνική στρατηγική για τη δημόσια υγεία

Ανοίγοντας την εκδήλωση με τίτλο, «100 χρόνια ΙΣΑ. Σύγχρονες προκλήσεις του επαγγελματία ιατρού», ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι φέτος ο μεγαλύτερος Ιατρικός Σύλλογος της χώρας γιορτάζει τα 100 χρόνια μιας σημαντικής διαδρομής , στο πλαίσιο της οποίας αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και δόθηκαν σημαντικοί αγώνες προς όφελος των ιατρών - μελών του, των ασθενών αλλά και της Υγείας.

Υπογράμμισε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας, τονίζοντας ότι «η πολιτεία έχει αποτύχει διαχρονικά να αξιοποιήσει το έμψυχο ιατρικό δυναμικό και να δώσει κίνητρα» ώστε αυτό να παραμείνει στη χώρα μας. «Οι Έλληνες γιατροί στελεχώνουν τα συστήματα υγείας των υπολοίπων χωρών στις οποίες καταφεύγουν για να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβές», είπε.

Εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ποιοτικός και ισχυρός πυλώνας δημόσιας Υγείας και παράλληλα ο ιδιωτικός τομέας να λειτουργεί συμπληρωματικά, για να καλύπτει τις ανάγκες.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι υγεία χωρίς γιατρούς δεν γίνεται. Η πολιτεία οφείλει να επενδύσει στην δημόσια υγεία, διαθέτοντας τα απαιτούμενα κονδύλια και να διασφαλίσει προϋποθέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, στο υγειονομικό δυναμικό», τόνισε.

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στους αγώνες που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια ο ΙΣΑ για την στήριξη των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών και την κατάργηση του Clawback , «ενός άδικου μέτρου που οδηγεί στην οικονομική ασφυξία, τα ιατρεία της γειτονιάς». Παράλληλα, πρόσθεσε, αγωνίζεται και για καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες αμοιβές και για τους γιατρούς στις δημόσιες δομές υγείας.

«Η χώρα μας έχει όλες τις προϋποθέσεις για να χαράξει μια αναπτυξιακή πορεία στο χώρο της υγείας και να διασφαλίσει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, όχι μόνο για τους Έλληνες πολίτες αλλά και για τον παγκόσμιο ασθενή», είπε ο κ. Πατούλης.

Για να γίνει αυτό όμως, όπως είπε, θα πρέπει να υπάρξει δομημένη εθνική στρατηγική για τη δημόσια υγεία, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις και τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες.

«Τα αποσπασματικά μέτρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Καλύπτουν προσωρινά ένα πρόβλημα και την ίδια ώρα ξεπηδάνε άλλα.

Η πολιτική για την υγεία πρέπει να είναι σταθερή χωρίς κομματικές αποχρώσεις, με βάση έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό που πρέπει να υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις».

Σύμφωνα με τον κ. Πατούλης, βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής πρέπει να είναι:

Αύξηση της χρηματοδότησης και στήριξη των δημόσιων δομών υγείας

Ένα βιώσιμο σύστημα Πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, με τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Υγιειονομική κάλυψη όλης της χώρας με βάση τον υγιειονομικό χάρτη

Στήριξη των ιατρών, ειδικά των νέων και κατάργηση των φοροεισπρακτικών μέτρων που οδηγεί στην οικονομική εξαθλίωση τον ελευθεροεπαγγελματία ιατρό.

Συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο προς όφελος του ασθενή

«Η δημόσια υγεία θέλει όραμα και μακροχρόνια στρατηγική. Το ζητούμενο είναι αδιαπραγμάτευτο: Ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας ,ανεξάρτητα από την οικονομική τους δυνατότητα», κατέληξε ο κ. Πατούλης.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Γ. Σιάσος και ο υποψήφιος ευρωβουλευτής ΝΔ Σ. Κυμπουρόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

