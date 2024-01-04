Ένα τηλεκατευθυνόμενο, μη επανδρωμένο πλωτό σκάφος, γεμάτο με εκρηκτικά, εξερράγη στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα Πέμπτη, όμως δεν βρισκόταν αρκετά κοντά σε πολεμικά πλοία των ΗΠΑ ή σε εμπορικά ώστε να προκαλέσει θύματα ή ζημιές, ανακοίνωσε διοικητής του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, κάνοντας λόγο για «αποτυχημένη επίθεση» των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Ο υποναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, είπε σε δημοσιογράφους ότι πλέον έχουν καταγραφεί 25 επιθέσεις από τους Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διαπλέουν τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανεύθυνη συμπεριφορά τους μετριάζεται», επισήμανε.

Για την επίθεση με το πλωτό μη επανδρωμένο σκάφος, ο Κούπερ είπε: «Σημειώθηκε σε απόσταση περίπου δύο μιλίων από τα πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή –εμπορικά και πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ– και όλοι το είδαμε όταν εξερράγη».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναπτυχθεί πεζοναύτες πάνω σε εμπορικά σκάφη που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα για την ασφάλειά τους.

Δώδεκα έθνη, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποίησαν από κοινού την Τετάρτη τους αντάρτες Χούθι για «απροσδιόριστες συνέπειες», εκτός εάν σταματήσουν τις επιθέσεις σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.



«Ας είναι τώρα σαφές το μήνυμά μας: ζητούμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων και την απελευθέρωση των παράνομα κατασχεμένων πλοίων και πληρωμάτων», αναφέρει η κοινή δήλωση - τελεσίγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

