Κίνα: «Ναι» στη συνεργασία με Νότια Κορέα Κόσμος 18:21, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Νότια Κορέα για την προώθηση μιας στρατηγικής συνεργασίας, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Νοτιοκορεάτη πρωθυπουργό Χαν Ντουκ-σόο