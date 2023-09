Ο Πούτιν αποδέχθηκε επίσημα την πρόσκληση να επισκεφθεί την Κίνα τον Οκτώβριο Κόσμος 15:42, 20.09.2023 linkedin

Αυτή θα είναι η πρώτη επίσκεψη του Πούτιν στο εξωτερικό από τότε που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του για την εξαναγκαστική μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στην Ρωσία, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο αρνείται