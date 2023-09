Κομβόι του Ερυθρού Σταυρού πέρασε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, για πρώτη φορά μετά την παράδοση των αυτονομιστών Κόσμος 17:55, 23.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αρμένιοι κάτοικοι του θύλακα είχαν πει ότι αισθάνονται πολιορκημένοι στην περιοχή αυτή, καθώς έχουν ελάχιστα τρόφιμα και καύσιμα και ζήτησαν από τις μεγάλες δυνάμεις να τους βοηθήσουν