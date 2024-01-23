Μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ζωντανούς κατοίκους που θάφτηκαν κάτω από τόνους λάσπης και βράχων όταν κατολίσθηση έπληξε το χωριό τους δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Λιανγκσούι, στην κομητεία Τζενσιόνγκ της επαρχίας Γιουνάν, όπου συνολικά 47 άνθρωποι θάφτηκαν σε 18 κατοικίες.

Εν τω μεταξύ, νέος σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε χθες σήμερα στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, ο οποίος έγινε αισθητή σε Κιργιστάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μεταδίδει πως κατέρρευσαν σπίτια σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, διευκρινίζει.

Τραγωδία στις λάσπες

Η κατολίσθηση στη Λιανγκσούι εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Δευτέρα, στις 05:51 (τοπική ώρα· προχθές Κυριακή στις 23:51 ώρα Ελλάδας) και ήδη έχει κοστίσει τη ζωή σε 11 ανθρώπους.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εσπευσμένη απομάκρυνση 200 και πλέον άλλων ανθρώπων.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν την «κούρσα με τον χρόνο» για να εντοπίσουν και να ανασύρουν αγνοούμενους καθώς οι θερμοκρασίες βρίσκονται υπό το μηδέν, σημείωσε το Νέα Κίνα.

«Οι επιχειρήσεις (...) συνεχίζονται όλη τη νύχτα», είπε στο πρακτορείο ο πυροσβέστης Λι Σενγκλόνγκ, καθώς το χωριό είναι σκεπασμένο από το χιόνι.

Επιτόπου επιχειρούν κάπου 1.000 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης με δεκάδες ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και περίπου 120 οχήματα, κατά το Νέα Κίνα.

Στη Γιουνάν, ορεινή επαρχία, ζουν πολλά μέλη εθνικών μειονοτήτων. Είναι από τις φτωχότερες περιοχές της Κίνας.

Η καταστροφή έγινε σε αγροτική περιοχή πλαισιωμένη από επιβλητικά βουνά, σκεπασμένα από χιόνια. Δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημα καμιά εξήγηση για τα αίτια.

Η κινεζική δημόσια τηλεόραση CCTV μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζονται σωστικά συνεργεία καθώς αναζητούσαν επιζώντες στα συντρίμμια μετάλλων και μπετόν.

Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής συμμετέχουν και αυτοί στην επιχείρηση αρωγής, σημείωσε το πρακτορείο.

«Το χωριό μας δεν είναι μακριά», είπε στο Νέα Κίνα ο Χονγκ Τζιε, 38 ετών. «Ήρθαμε κυρίως να μοιράσουμε είδη πρώτης ανάγκης, να ετοιμάσουμε φαγητό, να το μοιράσουμε σε όσους το έχουν ανάγκη», πρόσθεσε.

Ο όγκος των βράχων που καταπλάκωσε μέρος του χωριού ήταν «100 μέτρα πλάτος και 60 μέτρα ύψος, με βάθος περίπου 6 μέτρων», εξήγησε ο Γου Τζουνγιάο, διευθυντής της υπηρεσίας Φυσικών Πόρων και Σχεδιασμού στην Τζιαοτόνγκ, την πόλη στην οποία υπάγεται διοικητικά το χωριό Λιανγκσούι.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε χθες Δευτέρα τα σωστικά συνεργεία να «κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να περιοριστεί ο αριθμός των θυμάτων».

Οι κατολισθήσεις είναι συχνές σε ορεινές περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας, ιδίως έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

