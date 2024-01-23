Κίνα: Κατέρρευσαν σπίτια από το σεισμό των 7,1 βαθμών

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών σημειώθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα στην επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της χώρας (CENC). Έγινε αισθητή σε Κιργιστάν, Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 129 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά της πόλης Αϊκόλ, μεταδίδει το USGS, που υπολόγισε το εστιακό βάθος σε περίπου 13 χιλιόμετρα.

Το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μεταδίδει πως κατέρρευσαν σπίτια σε κοινότητες που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, διευκρινίζει.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Μπόμπεκ Ατσικέεφ, υπουργός διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης του Κιργιστάν, τόνισε πως «δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής» στην περιφέρεια Ισίκ-Κουλ (ανατολικά) – όπου έγινε ιδιαίτερα αισθητή η ισχυρή σεισμική δόνηση – ενώ κάλεσε τους κατοίκους «να μην πανικοβάλλονται». Στην πρωτεύουσα Μπισκέκ, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) μετέδωσε ότι πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους.

Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν και στην πολυπληθέστερη πόλη του Καζακστάν, την Αλμάτι, όπου κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα, παρά το τσουχτερό κρύο. Η σεισμική δόνηση έγινε επίσης αισθητή στο Ουζμπεκιστάν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τον προηγούμενο μήνα, σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας είχε στοιχίσει τη ζωή σε 148 ανθρώπους. Ήταν ο φονικότερος σεισμός στην Κίνα από το 2014, όταν περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

