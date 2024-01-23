ΗΠΑ: Έκκληση ακτιβιστών στους ψηφοφόρους να γράψουν «κατάπαυση του πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας στα ψηφοδέλτια

Ακτιβιστές καλούν τους αμερικανούς ψηφοφόρους να γράψουν σήμερα «κατάπαυση του πυρός» στα ψηφοδέλτια στην πολιτεία Νιου Χάμσιρ, προκειμένου να εγκαλέσουν με αυτό τον τρόπο τον Δημοκρατικό πρόεδρο για την υποστήριξή του στο Ισραήλ, παρά την ανθρωπιστική καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ψηφίστε κατάπαυση του πυρός»: συλλογικότητα οργανώσεων που εναντιώνονται στον πόλεμο βλέπει στη χειρονομία αυτή τρόπο να αναγκαστεί ο Τζο Μπάιντεν να πάρει θέση εναντίον της συνέχισης της επίθεσης του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακο, με διακηρυγμένο στόχο την «εξάλειψη» της Χαμάς.

Η βασική αναμέτρηση σήμερα διεξάγεται στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικάνων, όπου η Νίκι Χέιλι ελπίζει να κάνει την απρόσμενη ανατροπή, να κερδίσει το μεγάλο φαβορί Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί στην πολιτεία οργανώνουν επίσης ψηφοφορία, μολονότι η εθνική οργάνωση του κόμματος δεν την αναγνωρίζει και στην πράξη δεν θα έχει καμιά επίπτωση για τον υποψήφιο για την επανεκλογή του Τζο Μπάιντεν.

«Αυτούς τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ ο κόσμος παρακολουθούσε να χειροτερεύει ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, η κυβέρνηση Μπάιντεν απέρριψε όλα τα αιτήματα να καλέσει να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να βάλει τέλος στην αμερικανική υποστήριξη στο Ισραήλ», ανέφερε η συλλογικότητα μέσω X (του πρώην Twitter).

«Έτσι μεταφέρουμε τη μάχη μας εκεί όπου οι Δημοκρατικοί έχουν να κάνουν μια επιλογή: στις κάλπες», πρόσθεσε. «Μολονότι ο Τζο Μπάιντεν σχεδόν σίγουρα θα εξασφαλίσει το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος φέτος, πρέπει να ξέρει πως ο δρόμος για να φθάσει εκεί θα είναι μακρύς και δύσκολος αν αρνείται να ακούσει τους ψηφοφόρους του».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν απορρίπτει από το ξέσπασμα του πολέμου εκκλήσεις να ζητήσει από τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, να κηρύξει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την κινητοποίηση μεγάλου μέρους της αμερικανικής αριστεράς για αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

