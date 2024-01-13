Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι άτομα αγνοούνται σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε σήμερα κινεζικό δημόσιο μέσο ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 14:55 τοπική ώρα (08:55 ώρα Ελλάδος) σε ανθρακωρυχείο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από το Πεκίνο, στο Πινγκντινγκσάν, στην επαρχία Χεμπέι, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη αερίου, μετέδωσε παράλληλα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η ασφάλεια στα ορυχεία στην Κίνα έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο συνεχίζουν να σημειώνονται δυστυχήματα, λόγω του εγγενούς κινδύνου του κλάδου και της ενίοτε αμφίβολης εφαρμογής των οδηγιών ασφαλείας.

Τον Δεκέμβριο 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα που είχε σημειωθεί σε ανθρακωρυχείο στην Χεϊλονγκτσιάνγκ, στην βορειοανατολική Κίνα, ενώ τον Σεπτέμβριο 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Γκουιτζού, στη νοτιοδυτική Κίνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.