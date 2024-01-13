Γαλλία: O νέος ΥΠΕΞ Σεζουρνέ αναμένεται στο Κίεβο το Σαββατοκύριακο

Λιγότερο από 24 ώρες μετά τον διορισμό του, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας "είναι καθ' οδόν προς το Κίεβο" για να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο και να του επαναλάβει την υποστήριξη της Γαλλίας στον πόλεμό του κατά της Ρωσίας.

Η αναχώρηση του Στεφάν Σεζουρνέ έγινε γνωστή από το περιβάλλον του, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Le Parisien. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί αρχικά με την απερχόμενη υπουργό Κατρίν Κολονά, αλλά στον ανασχηματισμό το απόγευμα της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών ανατέθηκε στον Σεζουρνέ.

"Η βοήθεια προς την Ουκρανία σημαίνει εγγύηση της νίκης της δημοκρατίας", δήλωσε ο νέος υπουργός το πρωί. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα μεταβεί "τις επόμενες ημέρες στο Βερολίνο και τη Βαρσοβία".

Αυτό το πρώτο ταξίδι είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Γαλλία σκοπεύει να διατηρήσει τη βοήθειά της στην Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε η Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

