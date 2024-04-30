Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικής ουσίας skunk (ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας) εντόπισαν χθες το βράδυ οι αρχες σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο (νταλίκα), το οποίο είχε φτάσει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας από την Ιταλία.

Το Λιμενικό κατάσχεσε τα ναρκωτικά και προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού, ενός 60χρονου Έλληνα, ο οποίος πρόκειται να προσαχθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «ΒΛΑΝΤ» Κ9, εντοπίστηκαν εντός του επικαθήμενου και στη δεξιά μπαγκαζιέρα μέσα σε χάρτινες κούτες, εκατόν ενενήντα τρεις (193) πλαστικές σακούλες, αεροστεγώς στεγανοποιημένες, περιέχουσες πιθανόν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους διακοσίων εννέα κιλών και οκτακοσίων είκοσι γραμμαρίων (209,820kg).

Επιπρόσθετα, σε ένα από τα χαρτοκιβώτια βρέθηκε έτερη πλαστική συσκευασία αεροστεγώς στεγανοποιημένη, περιέχουσα πιθανόν ποσότητα σπόρων κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 19,55 γραμμαρίων.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν επίσης δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το φορτηγό όχημα.

Πηγή: skai.gr

