Τα 20,6 δισ. ευρώ άγγιξαν τα έσοδα από τον τουρισμό το 2023 σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,5% σε σύγκριση με το 2022.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 11,6% των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ 27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11,169 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 54,2% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην αύξηση κατά 18,3% των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8,6 δισ. ευρώ.

Τα αυξημένα έσοδα αντανακλούν την αύξηση της εισερχομένης τουριστικής κίνησης κατά 20,8% καθώς ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 2023 ανήλθε σε 30,08 εκατομμύρια έναντι 29.875, εκατ ταξιδιωτών το 2022.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,9%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ 27, με ποσοστό συμμετοχής 54,4%, και οι λοιπές χώρες, με ποσοστό 36,3% . Το 2023, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ 27 αυξήθηκε κατά 15,6% σε σύγκριση με το 2022. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 11,3% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 12.,9 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και στην αύξηση κατά 24,7% από τις χώρες της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 6.,7 εκατ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, άνοδο κατά 9,5% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε σε 4.,7 εκατ. ταξιδιώτες, αλλά και από την Ιταλία κατά 30,4%, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.842,3 εκατ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 4,2% σημειώθηκε και στην ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.8 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες παρουσίασε αύξηση κατά 20,8% και διαμορφώθηκε σε 13 εκατ. ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, άνοδο κατά 2,4% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διαμορφώθηκε σε 4.,5 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 29,2% και διαμορφώθηκε σε 1.,4 εκατ ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 35,7 χιλ. ταξιδιώτες .

Οι διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 236, 271,2 εκατ, το 2023, έναντι 220.213εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 7,3%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ 27 κατά 1,5%, καθώς και των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των λοιπών χωρών κατά 10,8%. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ 27 αντανακλά την αύξηση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 2,6%, καθώς οι διανυκτερεύσεις από τις χώρες της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 2,1%. Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το 2022, ενώ αυτές από την Ιταλία αυξήθηκαν κατά 33,3% και αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 1,5%. Από τις λοιπές χώρες, οι διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 5,2%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 23,1%. Τέλος, και οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 8,5%.

Οσον αφορά στα έσοδα από την κρουαζιέρα το 2023, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 84,1%, σε σύγκριση με το 2022, και ανήλθαν στα 908,4 εκατ. ευρώ. Καταγράφηκαν 5.152 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2022: 4.598 αφίξεις). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2023 κατά 121,5% σε σύγκριση με το 2022 και διαμορφώθηκαν στις 9.,4 εκατ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 3.,4 εκατ. , παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,1%.

Κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 47,8% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι της Σαντορίνης με 13,3% και 8,5% των εισπράξεων, αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 2023 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 18.1 δις ευρώ, έναντι πλεονάσματος 15.,7 δισ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας άνοδο κατά 15,3%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 2.,9 δις ευρώ ή 16,5%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 507,0 εκατ. ευρώ ή 26,3%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.