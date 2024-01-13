Χειμερινή καταιγίδα πλήττει τις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χθες, Παρασκευή, πάνω από 250.000 καταναλωτές στο Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν ενόψει σφοδρού ψύχους με χιονοπτώσεις που αναμένεται να καλύψουν την περιοχή από αυτό το Σαββατοκύριακο.

Περίπου 151.203 σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν ρεύμα στο Μίσιγκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του PowerOutage.US, ιστοτόπου που εντοπίζει, καταγράφει και συγκεντρώνει στοιχεία για διακοπές της ηλεκτροδότησης στις ΗΠΑ.

#USA: A powerful #storm is unleashing #blizzard conditions and severe thunderstorms, with damaging winds, heavy rain and brutal cold expected across the eastern half of the US. #Weather #Warning #Alerthttps://t.co/AhwjZvjPOk — eTravel Technologies Inc. (@eTravelAlerts) January 12, 2024

Στο Ουισκόνσιν, 102.692 καταναλωτές αντιμετώπιζαν διακοπή ρεύματος ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων και των χιονοπτώσεων, αεροπορικές εταιρείες καθυστέρησαν πάνω από 7.600 πτήσεις στις ΗΠΑ χθες, ενώ αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ο Χερ του Σικάγο.

Στην Αϊόβα, υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές ακύρωσαν συγκεντρώσεις τους τρεις ημέρες πριν από τις προκριματικές που θα διεξαχθούν στην πολιτεία, τις πρώτες που γίνονται σε αμερικανική πολιτεία για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

This was before sunrise this #fridaymorning and the suburbs of Milwaukee still have through Saturday afternoon to go!



Stay up to date on the blog 👇https://t.co/c48wkBwYam#WinterWonderland #Blizzard #wiwx pic.twitter.com/OkwAUBUM8c — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 12, 2024

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έφεραν στη μνήμη το κύμα ψύχους του Φεβρουαρίου του 2021 που είχε αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους στο Τέξας και άλλες κεντρικές πολιτείες χωρίς ρεύμα, νερό και θέρμανση για μέρες και χειμερινή καταιγίδα τον Δεκέμβριο του 2022 --γνωστή ως Έλιοτ στην βιομηχανία ενέργειας-- η οποία προκάλεσε σχεδόν την κατάρρευση των συστημάτων παροχής ρεύματος και φυσικού αερίου σε τμήματα του ανατολικού τμήματος της χώρας.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα σημειώνεται ενόψει των όπως είναι πιθανόν πιο κρύων καιρικών συνθηκών που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία της οικονομικής εταιρείας LSEG.

