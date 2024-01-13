Σομαλία: Επιχείρηση έρευνας και διάωσης για δύο αγνοούμενους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Αγνοείται η τύχη δύο ανδρών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας το βράδυ της Πέμπτης, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

«Οι ναύτες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή επιχειρήσεων του 5ου Στόλου των ΗΠΑ (C5F) προς υποστήριξη διαφόρων αποστολών», αναφέρει η ανακοίνωση της CENTCOM.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοουμένων και προτού ολοκληρωθεί δεν θα δημοσιοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

