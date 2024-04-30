Νέο Μεξικό: Τρεις γυναίκες έκαναν «Vampire Lift» και κόλλησαν HIV

Σοκ προκαλεί η είδηση πως γυναίκες στο Νέο Μεξικό μολύνθηκαν με τον ιό του HIV αφού έκαναν «Vampire Lift» σε σπα με την επιχείρηση όχι απλώς να μην τηρεί τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά μέτρα ασφαλείας αλλά να επαναχρησιμοποιεί τον εξοπλισμό μιας χρήσης από πελάτισσα σε πελάτισσα.

Πρόκειται για τις πρώτες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ατόμων που μολύνθηκαν από τον ιό μέσω καλλυντικών υπηρεσιών.

Οι περιποιήσεις προσώπου «vampire lift», επίσημα γνωστές ως περιποιήσεις προσώπου microneedling που ωφελούν το δέρμα μέσω της έγχυσης αιμοπεταλίων, είναι καλλυντικές επεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναζωογόνηση του δέρματος, καθιστώντας το πιο νεανικό αφού μειώνει τα σημάδια και τις ρυτίδες ακμής, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας.

Πρώτα λαμβάνεται αίμα από τον πελάτη, και γίνεται διαχωρισμός του σε αιμοπετάλια και κύτταρα.

Στη συνέχεια, το πλάσμα εγχέεται στο πρόσωπο του, είτε μέσω αποστειρωμένων βελόνων μιας χρήσης ή βελόνων πολλαπλών χρήσεων.

Οι περιποιήσεις προσώπου αυτού του είδους έχουν κερδίσει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια καθώς διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν έχουν δημοσιοποιήσει πως τις κάνουν κοινωποιώντας στιγμιότυπα από τη διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

