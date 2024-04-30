Εξπέρ στην... απάτη αποδείχθηκε γυναικολόγος στην Αττική, ο οποίος παρουσίαζε χιλιάδες εικονικές επισκέψεις από γυναίκες στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, αποκομίζοντας μεγάλα οφέλη χωρίς.... κόπο.

Ο γυναικολόγος στην Αττική είχε βρει τον τρόπο να ξεγελά το σύστημα, χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ κυρίως μεγάλων σε ηλικία γυναικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε παρουσιάσει πάνω 2.300 εικονικές επισκέψεις γυναικών στο ιατρείο του, εισπράττοντας από το ταμείο σχεδόν 23.500 ευρώ.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιατρό-γυναικολόγο μέσω καταχώρησης εικονικών επισκέψεων

Οι εικονικές επισκέψεις ξεπερνούν τις -2.300-, με τη συνολική ζημία του Οργανισμού να ανέρχεται στις -23.480- ευρώ

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ιατρό-γυναικολόγο, μέσω καταχώρησης εικονικών επισκέψεων.

Ειδικότερα, η ιατρός αποθήκευε και χρησιμοποιούσε τους Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων γυναικών, που την είχαν επισκεφτεί για να εξετασθούν στο ιατρείο που διατηρεί στην Αττική, και στη συνέχεια περιοδικά καταχωρούσε επιπλέον επισκέψεις, χωρίς ωστόσο αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί. Μάλιστα, προκειμένου η παράνομη δραστηριότητά της να μην γίνει αντιληπτή επέλεγε τη χρήση Α.Μ.Κ.Α. γυναικών μεγάλης ηλικίας.

Χρησιμοποιώντας την προαναφερόμενη μεθοδολογία, η ιατρός ζημίωνε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εισπράττοντας αντίστοιχα το ποσό των 10 ευρώ για κάθε επίσκεψη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν οι Α.Μ.Κ.Α. -99- ασφαλισμένων γυναικών και καταχωρήθηκαν -2.348- εικονικές επισκέψεις, ενώ η συνολική ζημία του Οργανισμού ανέρχεται στις -23.480- ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υπεβλήθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

