Σε απολογία από τη ΔΕΑΒ ο Αλμέιδα - Κλήθηκε και ο ΠΑΟΚ για το πανό

Ενώπιον της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της Τούμπας θα βρεθούν ο Ματίας Αλμέιδα και ο ΠΑΟΚ.

Η επιτροπή κάλεσε σε ακρόαση τον τεχνικό της ΑΕΚ για το επεισόδιο μετά τη λήξη του αγώνα.

Κάτι που θα συμβεί και με τον «δικέφαλο του Βορρά», με τον λόγο της δικής του κλήσης να είναι το πανό που κρεμάστηκε στις εξέδρες πριν τον αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει ότι:

Καλεί σε ακρόαση την Τετάρτη 8/5/2024 τον MATIAS JESUS ALMEYDA, προπονητή της ΠΑΕ ΑΕΚ, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, το οποίο φέρεται ότι έλαβε χώρα εκ μέρους του εντός του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου «Τούμπας» Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ - ΠΑΕ ΑΕΚ στις 28-4-2024 για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Super League 1 2023/2024.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.