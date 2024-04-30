Πρόστιμο 9.000 δολαρίων για επανειλημμένη παραβίαση της «εντολής σιωπής» υπέβαλλε σήμερα Τρίτη στον Ντόναλντ Τραμπ ο δικαστής, Χουάν Μέρτσαν.

Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, είχε κατηγορήσει τον Τραμπ ότι παραβίασε την συγκεκριμένη διάταξη 11 φορές την περασμένη εβδομάδα, καλώντας τον δικαστή Μέρτσαν να του επιβάλει πρόστιμο 1.000 δολαρίων για κάθε περιστατικό. Ο Μέρτσαν συμφώνησε με τους εισαγγελείς σε εννέα περιπτώσεις.

Ο δικαστής προειδοποίησε τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να φυλακιστεί αν προχωρήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις της εντολής αυτής.

Ο Μέρτσαν επέβαλε την εντολή την 1η Απριλίου, απαγορεύοντας στον Τραμπ να μιλά δημόσια για μάρτυρες και μέλη της οικογένειας ορισμένων δικαστικών λειτουργών.

Ωστόσο, εντοπίστηκαν πολλές αναρτήσεις στα social media και εμφανίσεις στον Τύπο από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο στις οποίες ο Τραμπ επέκρινε ή κριτίκαρε τον πρώην δικηγόρο του, Μάικλ Κοέν και την πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Και τα δύο άτομα είναι βασικοί μάρτυρες κατά του Τραμπ.

Η δίκη του Τραμπ για την εξαγορά σιωπής της Στόρμι Ντάνιελς συνεχίζεται. Λίγο πριν μπει στη δικαστική αίθουσα ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος, μίλησε σε δημοσιογράφους και χαρακτήρισε τη διαδικασία «φάρσα» για τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ.

Ο ίδιος υποστήριξε χωρίς ωστόσο να έχει αποδείξεις ότι οι υποθέσεις σε βάρος του «ελέγχονται από τον Λευκό Οίκο». Τις χαρακτήρισε «απάτη» τις οποίες διαχειρίζονται άνθρωποι που τον μισούν.

Πηγή: skai.gr

