Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Μίλος Βούτσεβιτς ανακοίνωσε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης και ζήτησε από την πρόεδρο της Βουλής Άνα Μπρνάμπιτς τη διεξαγωγή συνεδρίασης όπου θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του και θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η νέα κυβέρνηση θα έχει τέσσερεις αντιπροέδρους και τριάντα υπουργεία. Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι παραμένει στη θέση του ενώ ο ΥΠΕΞ Ίβιτσα Ντάτσιτς μετακινείται στο υπουργείο Εσωτερικών (σ.σ. Αστυνομίας).

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος πρέσβης της Σερβίας στις ΗΠΑ Μάρκο Τζούριτς. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι επιστρέφουν στο κυβερνητικό σχήμα δύο υπουργοί που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων από τις ΗΠΑ εξαιτίας των στενών σχέσεών τους με τη Μόσχα. Πρόκειται για τον αντιευρωπαϊστή, φιλορώσο πολιτικό Αλεξάνταρ Βούλιν ο οποίος ορίστηκε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και για τον Νέναντ Πόποβιτς που αναλαμβάνει υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου.

Η νέα κυβέρνηση της Σερβίας αναλαμβάνει καθήκοντα μετά τις εκλογές του Δεκεμβρίου, στις οποίες το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) κατέκτησε την απόλυτη πλειοψηφία στη εθνική συνέλευση.

Η συνεδρίαση της Βουλής για την εκλογή της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, 1η Μαΐου.



