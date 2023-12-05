Όταν έκλαψε ο Κιμ… Δάκρυα προκάλεσε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα του.

Στον απόηχο του αιτήματος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ζήτησε από τις Ρωσίδες να κάνουν... οχτώ παιδιά έκαστη για να αντιμετωπιστεί η δημογραφική κρίση στη Ρωσία, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας απεύθυνες έκκληση στις Βορειοκορεάτισσες για περισσότερα παιδιά.



Σύμφωνα με προβλέψεις για το δημογραφικό έως το 2070 ο πληθυσμός της Βόρειας Κορέας θα έχει μειωθεί κατά 2 εκατ. άτομα έως το 2070, ενώ η μείωση των γεννήσεων στην χώρα είναι σταθερή την τελευταία δεκαετία.



«Η πρόληψη της μείωσης των ποσοστών γεννήσεων και η καλή φροντίδα των παιδιών είναι τα καθήκοντά μας στο σπίτι που πρέπει να χειριστούμε ενώ εργαζόμαστε με μητέρες», είπε ο Κιμ στην εκδήλωση.



Ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας φιλοξένησε τη «Εθνική Συνάντηση Μητέρων» εν μέσω της μείωσης του ποσοστού γεννήσεων, και η εμφανής συγκίνησή του τον έκανε να βγάλει το μαντίλι του για να σκουπίσει τα δάκρυά του. Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην εκδήλωση με παραδοσιακές ενδυμασίες, βλέποντας τον Κιμ να «σπάει», έκλαιγαν μαζί του, τον χειροκροτούσαν και τον επευφημούσαν.

