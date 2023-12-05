Συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας ο δράστης της επίθεσης κατά εγκύου στην Ουαλία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τη σύλληψη ενός άνδρα ηλικίας 28 ετών ως υπόπτου για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος μίας 29χρονης εγκύου στο Αμπερφάν της νότιας Ουαλίας το πρωί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 το απόγευμα.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας.

Το συμβάν, που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ένοπλων αστυνομικών και οδήγησε σε προληπτικό lockdown δύο σχολεία, περιγράφεται από τους κατοίκους της κωμόπολης ως «ενδοοικογενειακό περιστατικό».

Η σύλληψη έγινε περίπου δυόμισι χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης.

Η 29χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο του Κάρντι.

Το περιστατικό προκάλεσε την κινητοποίηση ένοπλων αστυνομικών, που εξακολουθούν να αναζητούν τον δράστη.

Η 29χρονη βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Δέχθηκε την επίθεση γύρω στις 9 το πρωί, με μάρτυρες να λένε ότι πήγαινε το παιδί της στο σχολείο.

Με τον δράστη να διαφεύγει αμέσως μετά από την επίθεση, η αστυνομία έδωσε εντολή ένα σχολείο και ένας παιδικός σταθμός στην περιοχή να τεθούν υπό lockdown για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.