Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τον στρατιωτικό δορυφόρο που έθεσε πρόσφατα σε τροχιά η Πιονγκγιάνγκ και απεικονίζουν δυνητικούς «στόχους» στη Νότια Κορέα, επιθεώρησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως μετέδωσε απόψε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις δορυφορικές φωτογραφίες απεικονίζονται τοποθεσίες στην πρωτεύουσα Σεούλ και σε άλλες περιοχές της Νότιας Κορέας όπου βρίσκονται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Η Βόρεια Κορέα έθεσε την Τρίτη σε τροχιά τον πρώτο κατασκοπευτικό δορυφόρο της, ωστόσο αξιωματούχοι στη Σεούλ και στρατιωτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις δυνατότητές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

