Ένας «χριστουγεννιάτικος εφιάλτης» απλώνει τη σκιά του στην Ευρώπη, αλλά και τις ΗΠΑ, ενόψει των γιορτών στη σκιά των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων μετά τα αιματηρά γεγονότα στη Γάζα..

Για τεράστιο κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ερχόμενη εορταστική περίοδο, προειδοποίησε και η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ίλβα Γιόχανσον, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που οδήγησαν στην προειδοποίηση.



Σύμφωνα με το BBC, η επίτροπος Γιόχανσον επισήμανε ότι η κοινωνική πόλωση που προκλήθηκε από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς εντείνει τον κίνδυνο βίας. Τα σχόλιά της έγιναν στον απόηχο της δολοφονίας ενός φοιτητή στο Παρίσι πριν λίγες ημέρες.



Η ΕΕ διέθεσε επιπλέον 30 εκατ. ευρώ για πρόσθετη ασφάλεια, δήλωσε η κ. Γιόχανσον. «Το είδαμε πρόσφατα στο Παρίσι, δυστυχώς το είδαμε και νωρίτερα», πρόσθεσε ενόψει της συνάντησης των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.



Παρόμοια προειδοποίηση απηύθυνε και η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ, η οποία είπε στους δημοσιογράφους ότι η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί στενά τις απειλές και την προπαγάνδα, καθώς υπάρχει υψηλός «κίνδυνος περαιτέρω ριζοσπαστικοποίησης των βίαιων ισλαμιστών δραστών».



Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δει μια έκρηξη εγκλημάτων μίσους από τότε που ένοπλοι της Χαμάς επιτέθηκαν στα ισραηλινά κιμπούτς στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και κρατώντας ομήρους στη Γάζα. Η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει το θάνατο 15.000 ανθρώπων στο θύλακα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



Η δολοφονική επίθεση στη Γαλλία



Οι υπουργοί της ΕΕ συνεδρίασαν μετά από μια δολοφονική επίθεση κοντά στον Πύργο του Άιφελ το Σάββατο, κατά την οποία ένας 23χρονος Γερμανός τουρίστας ονόματι Κόλιν Μπ μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου και η κοπέλα του και ένας Βρετανός τουρίστας τραυματίστηκαν.



Το νεαρό ζευγάρι Γερμανών είχε επισκεφτεί την Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι, το Λούβρο και είχε βγάλει selfie μπροστά στον Πύργο του Άιφελ πριν την επίθεση. Η αστυνομία είπε ότι ο 26χρονος Γάλλος ύποπτος, που ταυτοποιείται ως Αρμάντ Ρ, ο οποίος προέρχεται από μια άθεη ιρανική οικογένεια, είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.



Ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στο σημείο του εγκλήματος, είχε φυλακιστεί στο παρελθόν επειδή σχεδίαζε τρομοκρατικό σχέδιο στη συνοικία Λα Ντεφάνς έξω από το Παρίσι. Το 2020, ανακρίθηκε από τη γαλλική αστυνομία επειδή είχε επικοινωνήσει με τον Αμπντουλάχ Ανζόροφ, ο οποίος δολοφόνησε τον δάσκαλο Σαμουέλ Πατί.



Ο Γάλλος εισαγγελέας για τρομοκρατικά ζητήματα είπε ότι η μητέρα του δράστη είχε εκφράσει ανησυχίες για τη συμπεριφορά του, αν και δεν υπήρχαν στοιχεία τη δεδομένη στιγμή για τη λήψη περαιτέρω μέτρων εναντίον του.



Γερμανία: «Σημαντική πιθανότητα κινδύνου»



Η Γερμανία βρίσκεται επίσης σε κατάσταση συναγερμού για πιθανή επίθεση. Την περασμένη εβδομάδα δύο αγόρια από διάφορα μέρη της χώρας συνελήφθησαν, καθώς φαίνεται να σχεδίαζαν ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στην πόλη του Λεβερκούζεν. Και ένας 20χρονος Ιρακινός που έφτασε στη Γερμανία πέρυσι βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι σχεδίαζε επίθεση με μαχαίρι σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Ανόβερο.



Ο επικεφαλής της γερμανικής εγχώριας υπηρεσίας πληροφοριών στο ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας, Στέφαν Κράμερ, έχει προειδοποιήσει για τη «σημαντική πιθανότητα κινδύνου» που θέτουν οι υποστηρικτές της Χαμάς, όχι μόνο στις χριστουγεννιάτικες αγορές αλλά και σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού και το Euro, το ευρωπαϊκό πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνεται την επόμενη χρονιά.



Σε συναγερμό και οι ΗΠΑ



Σε κατάσταση συναγερμού όμως βρίσκονται και οι ΗΠΑ. Ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι κατέθεσε την Τρίτη ότι η τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

