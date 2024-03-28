Η Ρωσία γνώριζε εκ των προτέρων για την προετοιμασία μιας τρομοκρατικής επιχείρησης στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, αλλά την επέτρεψε, είτε λόγω μιας «σύγκρουσης κορυφής» είτε λόγω υποτίμησης της έκτασης του τι θα συνέβαινε, υποστήριξε ο επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, αντιστράτηγος Κιρίλο Μπουντάνοφ,



«Τουλάχιστον από τις 15 Φεβρουαρίου 2024, η Ρωσία γνώριζε για τις προετοιμασίες (των τρομοκρατών). Θα σας πω περισσότερα, αυτές οι πληροφορίες πέρασαν από το τμήμα πληροφοριών του (ρωσικού) κλιμακίου στη Συρία. Από εκεί πήγαν στη Μόσχα. Και ας μην λένε παραμύθια ότι σε με έναν περίεργο τρόπο όλα υλοποιήθηκαν από το πουθενά», δήλωσε σε συνέδριο ο Μπουντάνοφ σύμφωνα με το ουκρανικό Interfax.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μόσχα γνώριζε από πού θα προέρχονταν οι μάχιμες ομάδες, και μέσω ποιων δυο χωρών κινήθηκαν στο έδαφος του κράτους υπό επίθεση.



«Γιατί το επέτρεψαν να συμβεί αυτό - υπάρχουν πολλές επιλογές. Η πρώτη είναι, όπως συνηθίζουν, ένας σύγκρουσης "κορυφής" προκειμένου να απομακρυνθούν αρκετοί αξιωματούχοι».



Η άλλη επιλογή είναι ότι στην πραγματικότητα υποτίμησαν την κλίμακα του τι θα συνέβαινε… Πίστευαν ότι θα ήταν πιο τοπικό και ήθελαν να τα φορτώσουν όλα στην Ουκρανία», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της κύριας ουκρανικής υπηρεσίας πληροφοριών.



Σύμφωνα με τον ίδιο, το Κρεμλίνο έχει ήδη αλλάξει τρεις φορές την εκδοχή για το τι συνέβη στο εμπορικό κέντρο κοντά στη Μόσχα, προσπαθώντας με κάποιο τρόπο να συνδέσει το λεγόμενο «ουκρανικό ίχνος» με την τρομοκρατική επίθεση.



«Υπήρχαν εξηγήσεις από τον Πετρούσεφ (Γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας) και τοv Μπόρτνικοφ (Διευθυντής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας της Ρωσίας), οι οποίοι με κατηγόρησαν προσωπικά και είπαν ότι η Ουκρανία τα έκανε όλα αυτά. Αυτό είναι ανοησία. Παρεμπιπτόντως, αν θίξουμε αυτό το οδυνηρό θέμα, παρόλο που πρόκειται για τον εχθρό, δεν εγκρίνω καταρχήν τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον αμάχων», δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών.



Ο Μπουντάνοφ πρόσθεσε ότι η ίδια η Ρωσία έσπειρε το χάος και πίστευε μετά βεβαιότητας ότι μπορούσε να το ελέγξει.



«Υπάρχει μια τόσο σταθερή έκφραση, ακόμη και μια αλήθεια. Λειτουργεί πάντα μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών: όλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν ελεγχόμενο χάος. Είναι βέβαιο ότι λίγο ως πολύ όλες οι σοβαρές οργανώσεις επιχείρησαν να το κάνουν αυτό σε διαφορετικές στιγμές. Και το αξίωμα είναι ότι καμία από αυτές δεν μπόρεσε να το κάνει ελεγχόμενα. Το ίδιο συνέβη και εδώ» σημείωσε.

Σημειώνεται ότι η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι ανακάλυψε αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι ένοπλοι που σκότωσαν περισσότερους από 140 ανθρώπους στην επίθεση σε αίθουσα συναυλιών την Παρασκευή στη Μόσχα συνδέονται με «Ουκρανούς εθνικιστές».

