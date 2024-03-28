Σε αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των φτωχότερων μελών προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξετάζοντας το ενδεχόμενο τη σύνδεσή της με την επίτευξη μεταρρυθμιστικών στόχων από τις χώρες αποδέκτες.

Μέχρι τώρα, το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης συνοχής, αξίας 392 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2021-2027 που έχει ως στόχο να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης, γινόταν με βάση τα κριτήρια και όχι ως προϋπόθεση για την εκπλήρωση στόχων

Σύμφωνα με αναφορές η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ έθεσε την προοπτική να συνδεθεί η χρηματοδότηση με μεταρρυθμιστικούς στόχους καθώς σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο «υπάρχει ευρεία υποστήριξη για χρηματοδότηση βάσει απόδοσης», και απομένει ακόμη να υπάρξει επίσημη πρόταση και συμφωνία.

Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ αγωνίστηκε να πείσει ορισμένες χώρες, ιδίως την Ουγγαρία και την Πολωνία, να τηρήσουν τα δημοκρατικά πρότυπα και προχώρησαν στον αποκλεισμό τους από μέρος της χρηματοδότησης.



Πηγή: skai.gr

