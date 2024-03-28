Ο πάπας Φραγκίσκος στις γυναικείες φυλακές της Ρώμης για την Τελετή του Νιπτήρος

Ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να μεταβεί σε λίγη ώρα στις γυναικείες φυλακές της Ρώμης, Ρεμπίμπια, για την Τελετή του Νιπτήρος.
Είχε αποφασιστεί ότι ο πάπας θα έπλενε συμβολικά τα πόδια δώδεκα κρατούμενων γυναικών.
Λόγω της κατάστασης της υγείας του, όμως (με την αυξανόμενη δυσκολία στο βάδισμα), αποφασίσθηκε τελικά ότι ο Φραγκίσκος θα παραστεί στην τελετή της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών, αλλά ότι, κατά την στιγμή της νίψεως, πρόκειται να τον αντικαταστήσουν δυο καρδινάλιοι.
Από το 2016, με μεταρρύθμιση που θέλησε ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος, στην συγκεκριμένη τελετή κατέστη δυνατή η συμμετοχή των γυναικών. Πέρυσι, ο ποντίφικας είχε επισκεφθεί τις φυλακές ανηλίκων της Ρώμης, «Καζάλ Ντελ Μάρμο». Με την Τελετή του Νιπτήρος, δίνεται έμφαση στην ταπεινότητα του Ιησού, ο οποίος, μια μέρα πριν από την Σταύρωση, επέλεξε να πλύνει τα πόδια των Αποστόλων του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.