Ο πάπας Φραγκίσκος στις γυναικείες φυλακές της Ρώμης για την Τελετή του Νιπτήρος

Ο πάπας Φραγκίσκος πρόκειται να μεταβεί σε λίγη ώρα στις γυναικείες φυλακές της Ρώμης, Ρεμπίμπια, για την Τελετή του Νιπτήρος.

Είχε αποφασιστεί ότι ο πάπας θα έπλενε συμβολικά τα πόδια δώδεκα κρατούμενων γυναικών.

Λόγω της κατάστασης της υγείας του, όμως (με την αυξανόμενη δυσκολία στο βάδισμα), αποφασίσθηκε τελικά ότι ο Φραγκίσκος θα παραστεί στην τελετή της Μεγάλης Πέμπτης των Καθολικών, αλλά ότι, κατά την στιγμή της νίψεως, πρόκειται να τον αντικαταστήσουν δυο καρδινάλιοι.

Από το 2016, με μεταρρύθμιση που θέλησε ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος, στην συγκεκριμένη τελετή κατέστη δυνατή η συμμετοχή των γυναικών. Πέρυσι, ο ποντίφικας είχε επισκεφθεί τις φυλακές ανηλίκων της Ρώμης, «Καζάλ Ντελ Μάρμο». Με την Τελετή του Νιπτήρος, δίνεται έμφαση στην ταπεινότητα του Ιησού, ο οποίος, μια μέρα πριν από την Σταύρωση, επέλεξε να πλύνει τα πόδια των Αποστόλων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

