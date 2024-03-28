Τα πτώματα δύο ανθρώπων που παρασύρθηκαν από τη θάλασσα ανασύρθηκαν σήμερα στη βορειοδυτική Ισπανία, την οποία σαρώνουν θυελλώδεις άνεμοι και κύματα ύψους 7 μέτρων, ανακοίνωσαν οι ομάδες διάσωσης.

«Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση στη θάλασσα στο Μούρος ντελ Ναλόν και το Κουντιλιέρο», επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Εκτάκτων Περιστατικών των Αστουριών, περιφέρεια στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι πυροσβέστες ανέβασαν σε ένα ελικόπτερο «το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου», που έπεσε από έναν κυματοθραύστη στο Μούρος ντε Ναλόν. Τους είχαν προειδοποιήσει το απόγευμα ότι «ένας άνθρωπος είχε μόλις πέσει στη θάλασσα».

Την ίδια ώρα, οι δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν έπειτα από την πτώση μιας γυναίκας στο λιμάνι του Κουντιλιέρο, με το σώμα της να «χτυπά στα βράχια».

«Αφότου περισυνελέγη από μία βάρκα που τη μετέφερε στο λιμάνι, η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της». Οι διασώστες εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ για μία ώρα, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό προειδοποιώντας για την επικινδυνότητα της θάλασσας σήμερα, κάνοντας λόγο για κύματα ύψους 6 έως 7 μέτρων.

Πηγή: skai.gr

