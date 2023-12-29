Κι άλλος συνεργάτης του Πούτιν «έπεσε» από το παράθυρο - Νεκρός βουλευτής της Δούμας

Βουλευτής της Δούμας και σύμμαχος του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, βρέθηκε νεκρός σε αυλή έξω από το σπίτι του καθώς φέρεται να έπεσε από παράθυρο του τρίτου ορόφου, μεγαλώνοντας τον κατάλογο αξιωματούχων της ρωσικής ελίτ που πεθαίνουν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τους τελευταίους μήνες.

Ο Βλαντιμίρ Εγκόροφ, βουλευτής της Δούμας της Πόλης του Τομπόλσκ από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, έπεσε από το παράθυρο του τρίτου ορόφου ενός σπιτιού ανέφερε το ρωσικό κανάλι Telegram Baza.

Παράλληλα και ο ρωσικός τηλεοπτικός σταθμός REN TV ανέφερε ότι ο Εγκόροφ εικάζεται ότι έπεσε από παράθυρο του τρίτου ορόφου.

Δεν υπήρχαν «εξωτερικά σημάδια εγκληματικής πράξης» στη σορό του Εγκόροφ, ανέφεραν οι ερευνητές στο Kommersant. Η επιτροπή «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του βουλευτή» στη Kommersant, ανέφερε, καθώς «διεξάγουν ακόμη αυτοψία».

Εν τω μεταξύ, το ρωσικό κρατικό μέσο TASS ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Εγκόροφ «βρέθηκε νεκρός στο Τομπόλσκ», επικαλούμενος επίσης την περιφερειακή επιτροπή. Και το ανεπίσημο κανάλι Telegram Baza – το οποίο έχει συνδέσμους με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας – ανέφερε ότι το σώμα του Εγκόροφ «βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού του στην οδό Kedrovaya» την Τετάρτη.

Η Kommersant και το TASS ανέφεραν ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια του θανάτου του Εγκόροφ, ενώ η Δούμα της πόλης Τομπολσκ δημοσίευσε μια νεκρολογία στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη λέγοντας ότι ο θάνατος του Εγκοροφ ήταν αποτέλεσμα «ατυχήματος».

Ο Εγκοροφ περιλαμβάνεται σε έναν κατάλογο επιφανών Ρώσων που πέθαναν από αυτοκτονία ή από ανεξήγητα ατυχήματα τους τελευταίους μήνες και χρόνια, συμπεριλαμβανομένων αρκετών επιχειρηματιών με δεσμούς με τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας της Ρωσίας.

Πέρυσι, ο Εγκόροφ έγινε ένας από τους πλουσιότερους βουλευτές του Τομπόλσκ, με το εισόδημά του να ανέρχεται σε 9,1 εκατ. ρούβλια (περίπου 100.500 δολάρια), σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC.

Το RBC ανέφερε επίσης ότι από το 2007 έως το 2014 ο Εγκόροφ ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Σχέσεων Γης και Δασοκομίας στο Τομπόλσκ. Το 2016 καταδικάστηκε σε κοινωφελή εργασία επειδή δεν εισέπραξε ενοίκιο από επιχειρηματίες για εκμίσθωση δημοτικής γης, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες του. Μετά την απομάκρυνσή του από την θέση αυτή, ίδρυσε ένα κέντρο αναψυχής και εξελέγη στη Δούμα.

