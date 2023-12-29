Λογαριασμός
Ισχυρή καταιγίδα φέρνει γιγάντιο κύμα στην Καλιφόρνια που παρασύρει ανθρώπους και αυτοκίνητα - Βίντεο

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι παρασύρθηκαν από το κύμα ενώ οκτώ μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Ένα τεράστιο κύμα κατά μήκος της παραλίας Βεντούρα που προκλήθηκε από μία ισχυρή υπεράκτια καταιγίδα έφερε πανικό στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, χθες Πέμπτη.

Την ίδια ώρα οι Αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στις παραλίες της δυτικής ακτής της Καλιφόρνια.

«Τα μεγάλα κύματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, να παρασύρουν ανθρώπους από τις παραλίες και τα βράχια και να αναποδογυρίσουν μικρές βάρκες κοντά στην ακτή», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σημειώνεται πως λόγω των συνθηκών έχουν κλείσει δρόμοι και έχουν εκκενωθεί παράκτιες κοινότητες της Καλιφόρνια προκειμένου να αποθαρρύνουν τους επισκέπτες.

