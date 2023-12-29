Ένα τεράστιο κύμα κατά μήκος της παραλίας Βεντούρα που προκλήθηκε από μία ισχυρή υπεράκτια καταιγίδα έφερε πανικό στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, χθες Πέμπτη.

A rogue wave slammed into a crowd of onlookers in Ventura today. Viewer sent @NewsChannel312 this video. At least eight people were injured. WARNING: Video not censored pic.twitter.com/mHU74ES0F7 December 29, 2023

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι παρασύρθηκαν από το κύμα ενώ οκτώ μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα οι Αρχές προειδοποιούν για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες στις παραλίες της δυτικής ακτής της Καλιφόρνια.

«Τα μεγάλα κύματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, να παρασύρουν ανθρώπους από τις παραλίες και τα βράχια και να αναποδογυρίσουν μικρές βάρκες κοντά στην ακτή», προειδοποίησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σημειώνεται πως λόγω των συνθηκών έχουν κλείσει δρόμοι και έχουν εκκενωθεί παράκτιες κοινότητες της Καλιφόρνια προκειμένου να αποθαρρύνουν τους επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

